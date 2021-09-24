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 الموارد البشرية في الرياض تنظم مسيرة “هي لنا دار ” بمناسبة اليوم الوطني 91 (صور)

 الموارد البشرية في الرياض تنظم مسيرة “هي لنا دار ” بمناسبة اليوم الوطني 91 (صور)
http://almnatiq.net/?p=1035182

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس وبالتعاون مع فريق رياض بايكرز مسيرة اليوم الوطني 91 تحت شعار ” هي لنا دار ” برعاية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ محافظة الدرعية وبحضور مساعد مدير عام الفرع للتنمية أ. سعد الشهري ومجموعة من منسوبي الفرع وبعض المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء من فئة الأيتام وذوي الإعاقة .

 

بدأت المسيرة التي شارك فيها أكثر من “200” دراجة نارية من مجمع الدرعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث انطلق الدارجون في جولة كاملة حول منطقة الدرعية ثم عادوا إليها وهم يحملون راية التوحيد و صور ولاة الأمر مرددين عبارات الحب والولاء لقادة البلاد بهذه المناسبة الوطنية الغالية تلا ذلك احتفالاً اقيم بهذه المناسبة ثم تجول الحضور في الجناح المصاحب للفن التشكيلي واختتمت الفعالية بتكريم الجهات المشاركة والرعاة.

 

تأتي هذه المسيرة ضمن الفعاليات المتنوعة التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 91 بالتعاون مع الجهات الخارجية وبمشاركة بعض فئاته المشمولة بالرعاية ومنسوبيه العاملين معهم.

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