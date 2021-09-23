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أول سيدة تقود سيارة إسعاف بالمملكة تتحدث عن تجربتها.. وحلمها المستقبلي (فيديو)

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أول سيدة تقود سيارة إسعاف بالمملكة تتحدث عن تجربتها.. وحلمها المستقبلي (فيديو)

أول سيدة تقود سيارة إسعاف بالمملكة تتحدث عن تجربتها.. وحلمها المستقبلي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035194
محررو المناطق

تحدثت المُسعفة السعودية إيمان عبد العظيم، عن تجربتها كأول سيدة بالمملكة تقود سيارات الإسعاف.

 

وقالت المُسعفة إيمان، إنها تلقت ردود أفعال إيجابية ومُشجعة من كافة أنحاء الوطن العربي ليس فقط في المملكة.

 

ولفتت في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أنه مثلما يخدم الجندي ورجل الأمن الوطن، يخدم رجال الإسعاف والصحة الوطن. أيضاً.

 

ونوهت إلى أنها لديها طموح وشغف لتكون أول امرأة تقود طائرة إخلاء طبي في أقرب وقت ممكن.

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