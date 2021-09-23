أول سيدة تقود سيارة إسعاف بالمملكة تتحدث عن تجربتها.. وحلمها المستقبلي (فيديو)

تحدثت المُسعفة السعودية إيمان عبد العظيم، عن تجربتها كأول سيدة بالمملكة تقود سيارات الإسعاف.
وقالت المُسعفة إيمان، إنها تلقت ردود أفعال إيجابية ومُشجعة من كافة أنحاء الوطن العربي ليس فقط في المملكة.
ولفتت في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أنه مثلما يخدم الجندي ورجل الأمن الوطن، يخدم رجال الإسعاف والصحة الوطن. أيضاً.
ونوهت إلى أنها لديها طموح وشغف لتكون أول امرأة تقود طائرة إخلاء طبي في أقرب وقت ممكن.
فيديو | إيمان عبدالعظيم .. أول سعودية تعمل قائدة لسيارة الإسعاف #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Kf9Epaxw5x
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2021
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