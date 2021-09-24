تغريم صالون حلاقة هندي أكثر من ربع مليون دولار ..ما السبب؟

المناطق- وكالات:

عاقبت محكمة هندية صالونا للشعر في العاصمة نيودلهي، بغرامة 20 مليون روبية (271 ألف دولار أمريكي- مليون ريال سعودي) لصالح عارضة أزياء بسبب قصة شعر، قالت الأخيرة إنها تسببت لها بـ”اكتئاب عصبي خطير”.

وصدر الحكم عن محكمة شؤون المستهلكين في المدينة. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عارضة الأزياء أشنا روي، كانت قد توجهت إلى صالون للشعر داخل فندق فخم في نيودلهي سنة 2018، وطلبت من الموظفين تقصير شعرها 10 سنتيمرات بدءا من الأطراف.

لكن، وفقا لنص الحكم، “المصففة قصت كامل شعر المدعية (أشنا روي) ولم تترك لها سوى 10 سنتيمترات من الشعر الذي أصبح يلامس بالكاد كتفيها، ما أثار حالا من الصدمة والاستغراب الكبيرين لديها”.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن المحكمة أشارت إلى أن هذا الخطأ في قصة الشعر تسبب لأشنا روي بـ “حالة خطيرة من الاكتئاب العصبي والصدمة”، لكونها عارضة تصوّر خصوصا إعلانات لمستحضرات العناية بالشعر.

وجاء في الحكم: لا شك بتاتا في أن النساء يبدين حذرا وانتباها شديدين إلى كل ما يتعلق بشعرهن، ينفقن مبالغ كبيرة لإبقائه في وضع جيد. كذلك ثمة تعلق عاطفي لديهن بشعرهن”، مشيرة إلى أن المدعية “فقدت عقودا وتكبدت خسارة هائلة غيّرت تماما نمط حياتها وكسرت حلمها بأن تصبح عارضة من الصف الأول”.