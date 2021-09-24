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شاهد.. مجندات يشاركن في العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني

شاهد.. مجندات يشاركن في العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1035205
محررو المناطق

شاركت مجندات في العرض العسكري الذي نظمته قطاعات وزارة الداخلية في واجهة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

 

وأظهرت لقطات عرضتها قناة “العربية”، المجندات وهن يرتدين الزي الخاص بالوزارة يشاركن في طابور العرض.

 

وتتواصل الاحتفالات في مختلف المناطق باليوم الوطني 91، حيث أقيمت العديد من الفعاليات التي شاركت بها كل القطاعات.

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