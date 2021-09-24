شاهد.. مجندات يشاركن في العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني

شاركت مجندات في العرض العسكري الذي نظمته قطاعات وزارة الداخلية في واجهة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ91.
وأظهرت لقطات عرضتها قناة “العربية”، المجندات وهن يرتدين الزي الخاص بالوزارة يشاركن في طابور العرض.
وتتواصل الاحتفالات في مختلف المناطق باليوم الوطني 91، حيث أقيمت العديد من الفعاليات التي شاركت بها كل القطاعات.
مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية الذي أقيم في واجهة #الرياض بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي
عبر:@ghadhalfahad pic.twitter.com/HCPa19RcwO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2021
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