بالتزامن مع اليوم الوطني.. “التجارة” تكشف آلية التعامل مع الإعلانات الوهمية (فيديو)

محررو المناطق:

كشف عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، آلية التعامل مع الإعلانات الوهمية والمزيفة، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وأوضح الحسين، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم القيام بـ 6 آلاف جولة رقابية خلال الفترة من الأحد وحتى الخميس من الأسبوع الماضي، وتم ضبط أكثر من 300 مخالفة.

وحذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، من التعاطي مع المنشآت التجارية التي تطلب الإفصاح عن أرقام الهوية للحصول على تخفيضات على منتجاتها، مؤكدًا أنه تم ضبط منشأة تجارية تعتمد هذا الأسلوب في التخفيضات، وسيتم إحالتها للنظر في مدى مخالفتها وإيقاع العقوبات النظامية عليها.

وذكر الحسين، أن أي منشأة أو متجر إلكتروني يقوم بتخفيضات، عليها الحصول على ترخيص يتم التقدم له إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، وحينها تقوم الأخيرة بالتأكد من قوائم الأسعار وعدد السلع ونوعيتها وفواتير المبيعات، بحيث من الممكن العودة إلى فوترة السلع المراد تخفيض أسعارها إلى ما قبل 6 أشهر.

وأشار متحدث التجارة، إلى أنه يمكن للمستهلك أن يتأكد من دقة وصلاحية ترخيص التخفيضات من خلال موقع الوزارة ورقم الترخيص أو من خلال تطبيق تخفيضات عبر مسح الباركود، كما شدد على ضرورة أن تكون عبارات التخفيض واضحة الخط وموحدة الحجم، وتظهر مقدار الخفض في أسعار السلع، وذلك حتى لا يتم تسويق المنتج بشكل مضلل للمستهلك.