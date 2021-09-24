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خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً

خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً

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خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً

خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً
http://almnatiq.net/?p=1035223

تحت رعاية  الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي ندوة أدبية مساء يوم الإثنين القادم عبر منصة  ” زوم” تحت عنوان سيرة الأدب السعودي عبر ٩١ عام – أجناس – ومراحل.

وستبدأ  الندوة الساعة السابعة مساءا وتنتهي في تمام ٨:٣٠ مساءا،وسيتحدث في الجلسة الأولى كل من أ د عبد الله الفيفي عن سيرة الشعر، و أ د حسن النعمي عن. سيرة الرواية، و أ د حسن حجاب الحازمي عن سيرة القصة القصيرة، وأد سلطان القحطاني عن سيرة النقد الأدبي، و د فهد محمد الشريف عن دور الملاحق الأدبية في الحراك الأدبي، وستدير الندوة، د. مي علي آل صاحب الغامدي.

فيما ستكون الجلسة الثانية عن أثر الأندية الأدبية في المشهد الثقافي وستبدأ من الساعة التاسعة مساءا وحتى الحادية عشر مساءا، وسيتحدث فيها كل من أ.د. حمد السويلم رئيس أدبي القصيم عن مؤتمرات ومهرجانات وندوات وملتقيات الأندية الأدبية، و أد. صالح المحمود رئيس أدبي الرياض عن مطبوعات ودوريات الأندية

وعن اللجان الثقافية بالأندية سيتحدث أ د. أحمد آل مريع رئيس أدبي أبها، وعن شراكات الأندية يتحدث أد. ظافر الشهري رئيس أدبي الأحساء، وعن دور الأندية في تنمية المواهب يتحدث أ. عبد العزيز النبط رئيس أدبي الجوف

وعن منجز الأندية في ترجمة سيتحدث د.نايف المهيلب -رئيس أدبي حائل، وعن الدورات التدريبية في الأندية سيتحدث أ. سعيد آل مرضمة رئيس أدبي نجران، وعن جوائز ومسابقات الأندية سيتحدث د أحمد الهلالي المدير الإداري بأدبي الطائف، وسيدير الجلسة أ.حسن الصلهبي رئيس أدبي جازان.

وقال رئيس أدبي الباحة  الشاعر حسن الزهراني أن هذه الندوة تأتي ضمن حزمة نشاطات بدأها النادي بتسيير حافلة الألف كتاب في يوم الوطن وتستمر حتى الأربعاء المقبل تستهدف جميع أطياف وفئات المجتمع.

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