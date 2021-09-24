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هذا المشروب يساعد في طرد السموم من الجسم بشكل طبيعي

هذا المشروب يساعد في طرد السموم من الجسم بشكل طبيعي
http://almnatiq.net/?p=1035226
المناطق- وكالات:

يحتاج جسم الإنسان، دائما تنظيف السموم منه بشكل مستمر، وتحديدا الكلى، وهناك بعض الأعشاب التي أثبتت فاعليتها منذ قديم الأذل في طرد السموم من الجسم بشكل طبيعي.

موقع هيلث لاين الطبي، سلط الضوء، على تلك المشروبات التي تساعد في طرد السموم من الجسم هي ورق اللورا، حيث ينصح بغلي ورق اللورا، وشربه صباحا قبل تناول الطعام.

ويساعد ورق اللورا أيضا في ضبط مستوى السكر في الدم والحفاظ على الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ومن أفضل الأعشاب التي تساعد في طرد السموم من الجسم هي عشبة المرمرية، فهي تساعد في تنظيف الكلى، وطرد السموم من الجسم عن طريق البول.

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