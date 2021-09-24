العبد الواحد يروي موقف له مع خادم الحرمين الشريفين في تعديل أبيات بقصيدة العرضة بواشنطن (فيديو)

روى رئيس العرضة السعودية صالح العبدالواحد، قصة تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعديل كلمات عرضة خلال تأديتها بأحد المعارض في واشنطن.
وقال العبدالواحد في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه خلال افتتاح الملك سلمان بن عبدالعزيز أحد المعارض بأمريكا حينما كان أميراً للرياض، جرى تأدية عرضة في تلك المناسبة.
ولفت إلى أن قصيدة العرضة كانت “حنا أهل التوحيد والملة، والدين دين الله دخلنا به”، لكن الملك سلمان طلب منهم أن تكون “حنا أهل التوحيد والملة، والدين دين الله عملنا به”.
فيديو | رئيس العرضة السعودية يذكر لـ #برنامج_120 موقف له مع #الملك_سلمان في تعديل أبيات قصيدة العرضة في #واشنطن#الإخبارية pic.twitter.com/GmBx5RCAud
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2021
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