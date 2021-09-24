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وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1035241

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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