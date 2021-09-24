أستاذ علم اجتماع يكشف العلاقة الوثيقة بين التسول وجرائم التجارة بالبشر (فيديو)

محررو المناطق:

كشف الدكتور إبراهيم الزين، أستاذ علم الاجتماع، العلاقة الوثيقة بين “التسول وجرائم التجارة بالبشر”، مشيرا إلى تواجد تشكيلات عصابية منظمة تعمل على هذا الأمر.

وقال الزين، في تصريحات متلفزة، إن هناك علاقة بين التسول وبين الإتجار بالبشر من خلال أحد التشكيلات العصابية المتواجدة داخل الممكلة مباشرة، أو تكون عابرة للحدود، ويتم خلالها استغلال الأطفال أو النساء لتوظيفهم للتسول مباشرة.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع: أنه في المادة الثانية بشأن الإتجار بالأشخاص نص: “من ضمن الأشخاص الذين يتم حمايتهم هما الأشخاص الذين عٌرضوا قصرا للتسول”، مشيرا إلى أنه في الغالب أن قصر النساء على التسول يتم من خلال عملية منظمة أكثر من رأي المرأة نفسها أو رغبتها.

وتابع: “يعرض على المرأة هذا الأمر بسبب الفقر، أو بسبب المشكلات الأمنية في بعض الدول، ويتم تصدير هولاء داخل الممكلة وتغرى بأشياء معينة، لكن عندما تدخل الممكلة تجد ما وعدت فيه اختلف تماما”.