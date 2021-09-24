مستشار قانوني يتحدث عن عقوبات عدم الامتثال لتعليمات الأمن (فيديو)

محررو المناطق

تحدث المحامي والمستشار القانوني، ماجد قاروب، عن العقوبات التي ستطال المخالفين ومرتكبي جرائم الهروب من رجال الأمن، والتحرش خلال احتفالات اليوم الوطني.

وقال قاروب، إن العقوبة لا تختلف في اليوم الوطني عن غيره؛ كون المُخالفة تعد مُخالفة سواء في مناسبة اجتماعية مثل اليوم الوطني أو أي مناسبة أخرى.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن القوانين وضعت لمنع هذه الحالات الشاذة وغير اللائقة والمرفوضة في مثل هذه الأيام والتجمعات.

ونوه إلى أن الدخول في مناوشة أو مشاغبات مع رجل أمن أو مركبة أمنية واقتحامها أشبه بالأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أنها جريمة بشعة موجبة للتوقيف.

ولفت إلى أن الاعتداء على رجل أمن أو مركبة أمنية يشبه اقتحام قسم شرطة، كون المركبة في تلك الحالة تعد قسم شرطة مؤقت.