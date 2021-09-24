احدث الأخبار

مستشار قانوني يتحدث عن عقوبات عدم الامتثال لتعليمات الأمن (فيديو)
محليات
 القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول
أبرز المواد
 المعلمي : البنية التحتية الرقمية للمملكة مكّنت القطاعين العام والخاص من مواجهة كورونا
منوعات
 خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً
منوعات
 أستاذ علم اجتماع يكشف العلاقة الوثيقة بين التسول وجرائم التجارة بالبشر (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية بين البلدين
منوعات
 ضبط سائق شاحنة سمح بصعود عدد من الأشخاص عليها بحائل
محليات
 العبد الواحد يروي موقف له مع خادم الحرمين الشريفين في تعديل أبيات بقصيدة العرضة بواشنطن (فيديو)
محليات
 هذا المشروب يساعد في طرد السموم من الجسم بشكل طبيعي
أبرز المواد
 بالتزامن مع اليوم الوطني.. “التجارة” تكشف آلية التعامل مع الإعلانات الوهمية (فيديو)
أبرز المواد
 الاتحاد يخسر نقطتين في سباق الصدارة أمام التعاون
أهم الاخبار
 طرح 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية جديدة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
منوعات
عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

مستشار قانوني يتحدث عن عقوبات عدم الامتثال لتعليمات الأمن (فيديو)

مستشار قانوني يتحدث عن عقوبات عدم الامتثال لتعليمات الأمن (فيديو)

محليات
القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول

القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول

أبرز المواد
المعلمي : البنية التحتية الرقمية للمملكة مكّنت القطاعين العام والخاص من مواجهة كورونا

المعلمي : البنية التحتية الرقمية للمملكة مكّنت القطاعين العام والخاص من مواجهة كورونا

منوعات
خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً

خلال ندوة أدبية بالباحة..رصد سيرة أدب المملكة عبر 91 عاماً

منوعات

مستشار قانوني يتحدث عن عقوبات عدم الامتثال لتعليمات الأمن (فيديو)

مستشار قانوني يتحدث عن عقوبات عدم الامتثال لتعليمات الأمن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035253
محررو المناطق

تحدث المحامي والمستشار القانوني، ماجد قاروب، عن العقوبات التي ستطال المخالفين ومرتكبي جرائم الهروب من رجال الأمن، والتحرش خلال احتفالات اليوم الوطني.

 

وقال قاروب، إن العقوبة لا تختلف في اليوم الوطني عن غيره؛ كون المُخالفة تعد مُخالفة سواء في مناسبة اجتماعية مثل اليوم الوطني أو أي مناسبة أخرى.

 

وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن القوانين وضعت لمنع هذه الحالات الشاذة وغير اللائقة والمرفوضة في مثل هذه الأيام والتجمعات.

 

ونوه إلى أن الدخول في مناوشة أو مشاغبات مع رجل أمن أو مركبة أمنية واقتحامها أشبه بالأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أنها جريمة بشعة موجبة للتوقيف.

 

ولفت إلى أن الاعتداء على رجل أمن أو مركبة أمنية يشبه اقتحام قسم شرطة، كون المركبة في تلك الحالة تعد قسم شرطة مؤقت.

روابط ذات صلة

شاهد.. مجندات يشاركن في العرض العسكري لـ”الداخلية” بمناسبة اليوم الوطني

شاهد.. مجندات يشاركن في العرض العسكري لـ”الداخلية” بمناسبة اليوم الوطني
نظام مكافحة التحرش.. عدم تبليغ المجني عليه لا يحول دون رفع قضية تحرش

نظام مكافحة التحرش.. عدم تبليغ المجني عليه لا يحول دون رفع قضية تحرش
الأرجنتين تضئ 3 مواقع سياحية كبرى باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ91

الأرجنتين تضئ 3 مواقع سياحية كبرى باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ91

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*