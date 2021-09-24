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القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول

القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول

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القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول

القبض على 29 مواطنًا رموا المارة بعبوات بلاستيكية في الطائف بعد ظهورهم في فيديو متداول
http://almnatiq.net/?p=1035255
محررو المناطق:

أعنلت شرطة منطقة مكة القبض على 29 شخصا ضايقوا المارة في الطائف، وذلك من خلال رمي عبوات بلاستيكية عليهم بالطائف.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأشخاص يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم بمحافظة الطائف فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على شخصا جميعهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

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