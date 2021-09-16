شاب بحريني يبدع في حياكة صورة لولي العهد على سجادة من الحرير (فيديو)

أبدع شاب بحريني، في حياكة صورة لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على سجادة من الحرير بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ 91.
وقال صلاح دبوان، الشاب البحريني، وصاحب الطاؤوس للسجاد والتحف، إن الفكرة جائته لنسخ الصورة الفوتوغرافية بشكل مبدع، لافتا إلى أنه عرض عليه أموالا كثيرة لاقتنائها ولكنه رفض بالأخير.
شاب بحريني يحيك صورة ولي العهد على سجادة حرير بمناسبة اليوم الوطني الــ 91
صلاح دبوان .. صاحب الطاؤوس للسجاد والتحف : الفكرة جائتني لنسخ الصورة الفوتوغرافية بشكل مبدع وعرض علي أموال كثيرة لاقتنائها ورفضت#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي#اليوم_الوطني_السعودي91#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/P7OkDBFYF0
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 24, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق