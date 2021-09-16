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شاب بحريني يبدع في حياكة صورة لولي العهد على سجادة من الحرير (فيديو)

شاب بحريني يبدع في حياكة صورة لولي العهد على سجادة من الحرير (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035270
محررو المناطق:

أبدع شاب بحريني، في حياكة صورة لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على سجادة من الحرير بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ 91.

وقال صلاح دبوان، الشاب البحريني، وصاحب الطاؤوس للسجاد والتحف، إن الفكرة جائته لنسخ الصورة الفوتوغرافية بشكل مبدع، لافتا إلى أنه عرض عليه أموالا كثيرة لاقتنائها ولكنه رفض بالأخير.

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