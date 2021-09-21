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حصيلة كورونا في عامين.. نحو 232 مليون إصابة و5 ملايين وفاة حول العالم

حصيلة كورونا في عامين.. نحو 232 مليون إصابة و5 ملايين وفاة حول العالم

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حصيلة كورونا في عامين.. نحو 232 مليون إصابة و5 ملايين وفاة حول العالم

حصيلة كورونا في عامين.. نحو 232 مليون إصابة و5 ملايين وفاة حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1035284
المناطق - وكالات:

كشفت إحصاءات صدرت اليوم السبت، عن تسجيل نحو 232 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم منذ ظهوره قبل عامين.

 

وبلغ عدد الإصابات 231 مليونًا و893 ألفًا و647 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة إلى أربعة ملايين و751 ألفًا و259 حالة، بينما عدد حالات الشفاء 208 ملايين و486 ألفًا و836 حالة.

 

في سياق متصل، أكّدت منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9%، استمرارًا في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

 

وبلغ عدد الوفيات العالمية في نفس الفترة بلغ 59 ألف حالة، انخفاضًا بنسبة 7% عن الأسبوع الماضي، علمًا بأنّ التراجع يستمر للأسبوع الرابع على التوالي.

 

وأشارت المنظمة إلى أنّ عدد الإصابات العالمية الموثقة خلال الأسبوع الماضي، بلغ 3,6 مليون إصابة، فيما شكلت منطقة الشرق الأوسط أكبر نسبة من تراجع الإصابات.

 

وقارة إفريقيا المنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بنسبة 4% عن الأسبوع السابق، بينما سجّلت منطقة الشرق الأوسط التراجع الأكبر بنسبة 22%.

 

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