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السجن حتى 5 سنوات.. الداخلية: 7 حالات تُغلَّظ فيها عقوبة التحرش

السجن حتى 5 سنوات.. الداخلية: 7 حالات تُغلَّظ فيها عقوبة التحرش
http://almnatiq.net/?p=1035301
المناطق - الرياض:

حدّدت وزارة الداخلية، الحالات التي تغلَّظ فيها عقوبة ارتكاب جريمة التحرش.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك، قالت فيه إن عقوبة التحرش تشمل السجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أنه يتم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل أو اقترانه بالآتي:
– إذا كان المجني عليه طفلًا
– إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة
– إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه
– إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث
– إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية
– إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد
– إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.

وحدّدت “الداخلية”، تعريف التحرش، وهو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

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