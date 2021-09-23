سفيرة المملكة: الحكومة النرويجية قررت فتح الحدود وإلغاء الإجراءات الاحترازية

المناطق - الرياض:

قالت سفيرة المملكة لدى النرويج آمال يحيي المعلمي، إنَّ الحكومة هناك قررت فتح الحدود بشكل كامل اعتبارًا من اليوم السبت.

وغرّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين آمال يحيى المعلمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلةً إنّه تقرَّر أيضًا إلغاء كل القواعد والإجراءات الاحترازية مع الإبقاء على نظام الحجر المنزلي للمصابين وتفعيل نظام TISK.

وأشارت إلى أنّ هذا النظام يعتمد على الفحص الذاتي والحجر الصحي والإبلاغ في حالة الإصابة بالعدوى.

📍النرويج 🇳🇴

الحكومة النرویجیة تعلن فتح الحدود بشكل كامل اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/09/25 وإلغاء جميع القواعد والإجراءات الاحترازية مع ابقاء ع نظام الحجر المنزلي للمصابين وتفعيل نظام TISK الذي يعتمد ع الفحص الذاتي والحجر الصحي والابلاغ في حال الإصابة بالعدوى. مرحبًا ألف — ِآمال يحيى المعلمي | Amal Y Almoallimi (@amalalmoallimi) September 24, 2021

وكانت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، قد صرّحت أمس الجمعة، بأنّه لن يتعين على المواطنين بعد الآن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأنّه لن تكون هناك أي قيود على المشاركين في الفعاليات الجماعية.

ووجّهت رئيسة الحكومة هناك، رسالة إلى الأشخاص الذين سيلتقطون العدوى بكورونا أنه من واجبهم الدخول إلى العزل الصحي، مشيرًة إلى أن بعض قيود الدخول إلى البلاد ستظل مفروضة.

وحصل أكثر من 90% من مواطني النرويج فوق سن الـ18 على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما من المتوقع أن تُستكمل عملية تطعيم هذه الفئة الاجتماعية في غضون الأسبوعين المقبلين.