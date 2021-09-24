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الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وأتربة مثارة على 4 مناطق

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وأتربة مثارة على 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1035311
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بالفرصة المهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها, كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين صل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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