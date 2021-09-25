دراسة حديثة.. “هذا المشروب” يُخفض مستويات السكر بالدم في دقائق

المناطق - الرياض:

كشفت دراسة حديثة، أن تناول عصير الرمان يمكن أن يُخفض مستويات السكر في الدم خلال دقائق من تناوله.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، وسلطت الضوء عليها قناة “روسيا اليوم”، فحصت تأثير تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على مستويات السكر في الدم.

اختبرت الدراسة 21 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة، تم اختيارهم عشوائيًّا لأخذ جرعة واحدة من الماء أو عصير الرمان أو الماء مع 18.6 جرام من الجلوكوز و18.3 جرام من الفركتوز، لتتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان.

وأظهرت الدراسة، أنه تناول الماء لم يُغيّر من مستويات السكر في الدم لدى جميع من تناولتهم الدراسة بالفحص.

ورُصِد على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الأنسولين، حدوث انخفاض ملحوظ في مستوى الجلوكوز عند 15 دقيقة و30 دقيقة بعد تناول عصير الرمان مقارنة بكمية السكر في الماء.