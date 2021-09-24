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الرياضة
استقالات جماعية تضرب حركة النهضة التونسية: ديمقراطية معطلة ومصداقية غائبة

استقالات جماعية تضرب حركة النهضة التونسية: ديمقراطية معطلة ومصداقية غائبة

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استقالات جماعية تضرب حركة النهضة التونسية: ديمقراطية معطلة ومصداقية غائبة

استقالات جماعية تضرب حركة النهضة التونسية: ديمقراطية معطلة ومصداقية غائبة
حركة النهضة التونسية
http://almnatiq.net/?p=1035322
المناطق - الرياض:

كشفت تقارير إعلامية، عن استقالات جماعية في صفوف حركة النهضة التونسية، حسبما أفادت مصادر محلية.

ونقلت شاشة “العربية” عن المصادر قولها إن 113 عضوًا بحركة النهضة وقعوا على بيان مشترك يعلنون فيه استقالاتهم من الحركة.

جاءت هذه الاستقالات احتجاجًا على ما أسماها المستقيلون “تعطل الديمقراطية” داخل حركة النهضة، وأكّدوا كذلك أن الخيارات الخاطئة لقيادة الحركة أدت إلى عزلتها.

وتحدّث المستقيلين، عن انفراد مجموعة من الموالين للحركة بالقرار داخلها، ما أسفر عن قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين، إضافة إلى مساهمة التحالفات البرلمانية الغير سليمة في مزيد ضرب المصداقية.

ومن بين المستقيلين نواب في البرلمان المجمد وأعضاء في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى.

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