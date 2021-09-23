تقويم التعليم: البطاقة الرقمية معتمدة لخوض الاختبارات المحوسبة فقط

المناطق - الرياض:

أكّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن البطاقة الرقمية معتمدة كإثبات دخول مقرات الاختبارات المحوسبة فقط.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه أحد الطلاب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يسأل عن إمكانية خوضه اختبارًا مقررًا علمًا بأنه فقد بطاقة هويته، ويستفسر عن إمكانية خوض الاختبار بالبطاقة الرقمية.

ردًا على ذلك، قالت الهيئة، عبر حساب خدمة المستفيدين التابع لها، على موقع تويتر : “يمكنك الحضور بالبطاقة الرقمية في كل من تطبيق (توكلنا أو ابشر) كـإثبات دخول لمقرات الاختبارات المحوسبة فقط، علماً بأنها لا تعتمد كإثبات دخول للاختبارات الورقية، وعليه يلزم إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر مع صورة من كرت العائلة أو أصل رخصة القيادة”.