ارتكب 19 حادثة جنايئة.. شرطة مكة تطيح بمقيم وتحيله للنيابة العامة

محررو المناطق:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، بعد أن ارتكب (19) حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات.

وصرح المتحدث الإعلامي للشرطة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، أرتكب (19) حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات، ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.