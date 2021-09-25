خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر

المناطق - الرياض:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك، في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب بلاده بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس اليمني، عبّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اليمني، وتمنى لحكومة وشعب بلاده دوام الأمن والاستقرار.

وفي 26 سبتمبر من عام 1962، ثار اليمنيون ضد الحكم الإمامي، وهو ما تكلّل بإعلان الجمهورية الجديدة.