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بمشاركة المعلمي.. مباحثات خليجية روسية تتناول تعزيز التعاون المشترك

بمشاركة المعلمي.. مباحثات خليجية روسية تتناول تعزيز التعاون المشترك
السفير عبدالله المعلمي
http://almnatiq.net/?p=1035349
المناطق - واس:

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى ‏المعلمي، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

جاء ذلك بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، وذلك على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة “واس”.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد أمس الجمعة، تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق المجتمعون، إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والاقليمية.

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