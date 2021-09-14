لاعب برسیبولیس السابق: لهذا السبب فاز الهلال على استقلال طهران

محررو المناطق:

أكد جواد منافي لاعب فريق برسیبولیس الإيراني السابق، أن فريق الهلال اعتمد علی 3 لاعبین أجانب خلال مواجهة فريق استقلال طهران في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن برسيبوليس سیتمکن من هزیمة الهلال بسبب ضعف خط دفاع الفریق.

وفي وقت سابق، نجح فريق الزعيم العالمي في تجاوز كبير الأندية الإيرانية وأكثر الفرق الإيرانية تحقيقاً لبطولة دوري أبطال آسيا بهدفين دون مقابل عبرت بالهلال للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق برسيبوليس الإيراني الذي تأهل هو الآخر.

وكان لقاء الهلال والاستقلال ثاني لقاء يجمع كبير آسيا بالأندية الإيرانية على ملعب زعبيل، حيث التقى الهلال في نسخة 2020 بفريق شاهر خودر الإيراني على ملعب زعبيل وانتصر بهدفين مقابل هدف ليصبح ملعب زعبيل شاهد عيان على تفوق الأزرق على الأندية الإيرانية.