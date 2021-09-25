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ألغت شروطًا وغيّرت معاملةً.. التعليم تخفّف إجراءات كورونا في المدارس

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طلاب المدارس
http://almnatiq.net/?p=1035360
المناطق - الرياض:

قررت وزارة التعليم، معاملة الطلاب المعفيين من الحصول على لقاح كورونا حسب تطبيق “توكلنا”، معاملة المحصن مكتمل التحصين.

وقالت الوزارة، إنّ هذه المعاملة تتعلق بالدوام الحضوري، في إطار النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي الوقائي للعودة للمدارس، الصادر لهذا الشهر.

في الوقت نفسه، قررت الوزارة الاستغناء عن إلزامية أخذ قياس درجة الحرارة عند دخول الطلاب والموظفين، وتسجيل بيانات من لديه حرارة مرتفعة من الطلاب وإعادته إلى المنزل كما كان معمولاً به منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وضمن إجراءاتها التي تمثل تخفيفًا للإجراءات المتّبعة للدارسة الحضورية داخل المدارس، ألغت الوزارة شرط ترك الصف الأول فارغًا في حافلات النقل المدرسي، وكذا شرط ترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة.

كما ألغت الوزارة، اشتراط ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طيلة مدة الرحلة 50% من مجمل الطاقة الاستيعابية للحافلة.

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