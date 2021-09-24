دراسة: 10 مشروبات تؤثر على نتائج اختبارات فحص كورونا

المناطق- وكالات:

في مفاجأة من العيار الثقيل، قالت دراسة ألمانية حديثة، إنه يمكن التلاعب بنتيجة اختبارات فحص كورونا بكل سهولة، وذلك بواسطة 10 مشروبات.

وبحسب الدراسة المنشورة في “المجلة الدولية للأمراض المعدية”، يعتقد علماء في جامعة “توبنجن” الألمانية، أنه من السهل الحصول على نتائج اختبار كورونا مزيفة عن طريق الذهاب إلى الثلاجة داخل أي محل بقالة.

وأكدوا أنه عند وضع المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية والمياه المعدنية المعبأة تجاريا والمياه المعدنية الغازية، على أشرطة اختبار التدفق الجانبي لـ(كوفيد-19)، تكون النتيجة “حمراء” أو إيجابية.

وأوضح الباحثون أن تأثير هذه المشروبات على اختبارات فحص كورونا قد يكون راجعًا إلى “درجة الحموضة المتغيرة في هذه المحاليل، والتي يمكن أن تعدل وظيفة الأجسام المضادة المغلفة في خط الاختبار”.