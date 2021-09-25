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توفيت الزوجة فلحق بها الزوج.. كورونا ينهي قصة حب دامت 40 عامًا في مصر

توفيت الزوجة فلحق بها الزوج.. كورونا ينهي قصة حب دامت 40 عامًا في مصر
الزوج المتوفي
http://almnatiq.net/?p=1035372
المناطق - وكالات:

خيم الحزن على مواطني قرية مصرية في محافظة الغربية، جراء توفي زوج بعد وفاة زوجته بأقل من 24 ساعة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، والتي كان يجمع بينهما قصة حب كبيرة.

وشيع المئات من قرية سجين بمركز قطور، جثمان الزوج، لدفنه بجوار محبوبته بمقابر الأسرة وسط حالة من الفاجعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاثنين عاشا معا لمدة تزيد عن 40 سنة، حيث لفظت الزوجه أنفاسها الأخيرة وتدعي الست الشرقاوي في العقد الخامس من العمر ولحق بها الزوج ويدعى سعد القطوري في العقد السادس من العمر بعد أقل من 24 ساعة من رحليها من شدة الحزن عليها.

وبحسب وسائل الإعلام نقلًا عن مواطني القرية، أن الاثنين جمعهما مودة ورحمة، فهو أحسن عشرتها وهي حفظته وأكرمته لآخر لحظة في عمرها، فهما عاشا سويًا، وقضَيا نَحبَهما سويّاً.

وأشار مواطنو القرية، أنّ الزوجين أصيبا بفيروس كورونا وجرى عزل الزوجة في مستشفيات عزل جامعة طنطا، بينما الزوج جرى عزلة في مستشفى كفر الزيات وكانا يتناولان نفس الأدوية، ولكن بدأت حالتهما الصحية في التدهور يوماً بعد يوم، حتى توفيت الزوجة.

وفور علم الزوج، بوفاة زوجته، أخذ يبكي بشدة على فراقها، وكان شديد الحزن وفي حالة صعبة، وقبل مرور 24 ساعة على وفاة زوجته فاضت روحه إلى بارئها ولحق بزوجته وجرى تشييع جثمان الزوجين ودفنهما بمقابر الأسرة.

 

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