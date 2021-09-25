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قوتها 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة من شمالي العراق

قوتها 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة من شمالي العراق

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قوتها 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة من شمالي العراق

قوتها 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة من شمالي العراق
هزة أرضية
http://almnatiq.net/?p=1035375
المناطق - وكالات:

سجّل العراق، اليوم السبت، هزة أرضية بلغت قوتها4.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت مناطق متفرقة من شمالي العراق.

وقال المركز الوطني للأرصاد (حكومي) في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنّ محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت الهزة الساعة 02:43 فجرًا (بالتوقيت المحلي).

يأتي هذا فيما أوضحت دائرة المراصد، في بيان، أن الهزة الأرضية ضربت مناطق الحدود العراقية السورية، على بعد 80 كيلو مترًا غرب سنجار بمحافظة نينوى، و76 كيلو مترًا جنوب غرب دهوك بإقليم كردستان

وأضاف البيان أنّ الهزة الأرضية تم الشعور بها بشكل واضح في قضائي تلعفر وسنجار ومحافظة دهوك، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر أو أضرار في هذه المناطق.

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