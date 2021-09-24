حسابات الصدارة والمربع.. الفتح يتحدى الحزم والرائد يصطدم بالفصيلي في الدوري

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يُسدل الستار مساء اليوم السبت، على الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين.

ففي السادسة والربع مساءً، يحل نادي الحزم ضيفًا على نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

يتطلع الفريق الفتحاوي لحصد الثلاث نقاط ليدخل المربع الذهبي، إذ يحمل حاليًّا في المركز السابع برصيد ثماني نقاط، وانتصاره في المباراة يجعله بنفس رصيد ضمك الذي يحتل المركز الثالث، وهو أيضًا نفس رصيد الهلال لكن “الزعيم” لعب مباراة أقل.

في المقابل، يسعى فريق الحزم الذي يحتل المركز الـ12 برصيد خمس نقاط لتحقيق الفوز للارتقاء للمركز الثامن.

لحساب نفس الجولة، يستضيف نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز فريق الفيصلي.

يطمح الرائد – صاحب العشر نقاط – لحصد الثلاث نقاط ليقتسم الصدارة مع الاتحاد، فيما يسعى الفصيلي الذي يحتل المركز الثامن برصيد سبع نقاط للفوز المباراة للاقتراب من المربع المذهبي.