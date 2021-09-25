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تتأثر بها “هذه المناطق”.. كتل هوائية تضرب المملكة بدءًا من اليوم
درجات الحرارة على شمال المملكة
http://almnatiq.net/?p=1035410
المناطق - الرياض:

قال الخبير في شؤون الطقس عادل القازنلي، إن اليوم السبت هو بداية دخول كتل هوائية باردة على عدة مناطق بالمملكة، بينها منطقة تبوك ومعظم مدن الشمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن الأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة ومناطق الرياض وحائل والقصيم ستتأثر بهذه الكتل خلال اليومين المقبلين.

وأشار إلى نشاط حركة الرياح السطحية يومي الأحد والإثنين نتيجة دخول الكتل الهوائية الباردة على الأطراف الشرقية، بما قد يساهم في ارتفاع الأمواج على السواحل الشرقية بأكثر من متر ونصف.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة، بدءًا من مناطق شمال المملكة، تعقبها مناطق الوسط والأجزاء الغربية.

 

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