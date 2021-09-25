فيديو يوثق لحظة الاعتداء على فتاة أثناء تواجدها داخل السيارة

محررو المناطق:

أثار مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شاب بضرب فتاة على رأسها أثناء تواجدها داخل السيارة ويفر هاربًا، غضبًا واسعًا على موفع التواصل.

وأظهر المقطع، الشاب وهو يعتدي على الفتاة بالضرب، ثم ركض مسرعًا، فيما تتعالى ضحكات عدد من الشبان المتواجدين بالمكان وأنصرفت الفتاة.

بدورهم، طالب مغردون بمحاسبة الشاب المعتدي. وعقابه على حريمته حتى يكون عبرة لغيره، مشددين على رفضهم لمثل تلك التصرفات السيئة.