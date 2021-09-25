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لأول مرة.. الصحة العالمية توصي بهذه الأدوية للوقاية من أعراض كورونا الحادة

لأول مرة.. الصحة العالمية توصي بهذه الأدوية للوقاية من أعراض كورونا الحادة
الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=1035414
المناطق- وكالات:

لأول مرة منذ بداية الجائحة، أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقديم مجموعة من الأدوية للوقاية من أعراض كورونا الحادة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى دراسات تشير إلى أن توليفة من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورتها شركة ريجينيرون الأمريكية بالمشاركة مع شركة روش السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة.

وتوصي المنظمة الآن بتقديم كازيريفيماب وإيمديفيماب لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بكوفيد-19 ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة، ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المرضى المعرضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجسامًا مضادة طبيعية ضد كوفيد -19 هما مجموعتي المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي.

وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة “ريجينيرون”، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع روش بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.

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