أمير جازان ونائبه يعزيان محافظ العيدابي بوفاة شقيقه

جازان - فضه عطيف :

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، والأمير ‫محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة، خالص التعازي والمواساة إلى محافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني وأفراد أسرته، بوفاة شقيقه- رحمه الله-‏ وذلك إثر معاناة مع المرض.

وأعرب أمير منطقة جازان وأمير جــازان بالنيابة، للشهراني عن تعازيهما ومواساتهما له ولكافة أسرته سائلان المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جمعيًا الصبر والسلوان.

ومن جانبه عبَّر محافظ العيدابي وأفراد أسرة الفقيد كافة، من عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان وأمير جــازان بالنيابة على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما أي مكروه في عزيز لديهم .