دراسة تفجر مفاجأة: فيروسات كورونا بالخفافيش لا أحد منها مرتبط بـ كوفيد-19

المناطق- وكالات:

قالت دراسة صينية، إن أنواعًا من فيروسات كورونا في الخفافيش، مرتبطة بالفيروس الذي تسبب في تفشي سارس، ولكن لا أحد منها مرتبط بشكل وثيق بالفيروس المتسبب بكوفيد-19″.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست”، أن الدراسة بينت أن 142 نوعًا من فيروسات كورونا من الخفافيش، مرتبطة بالفيروس الذي تسبب في تفشي سارس قبل نحو عقدين من الزمن، ولكن لا أحد منها مرتبط بشكل وثيق بالفيروس الذي تسبب في كوفيد-19”.

وكشف باحثون من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض في بكين أنهم جمعوا واختبروا عينات من أكثر من 4700 خفاش في عدة مناطق بأنحاء البلاد منذ يناير 2020، وفقًا لورقة تم تحميلها على خادم “ريسيرتش سكوير” قبل الطباعة، يوم الإثنين.

وبحسب الصحيفة الصينية، فإن “أحدث الأبحاث التي أجراها باحثون صينيون ركزت على الخفافيش بعينات تم جمعها من أكثر من 13000 خفاش من 56 نوعًا عبر 14 مقاطعة منذ عام 2016”.

وذكرت الصحيفة، أن “هذه الورقة هي الأولى التي تقدم تفاصيل أساسية حول نطاق أخذ عينات الخفافيش للعثور على أسلاف قريبين من الفيروس المسبب لـ”كوفيد-19″، والذي تم إجراؤه منذ اكتشاف تفشي المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين عام 2019”.

بدوره، قال بيتر داسزاك، عالم بيئة الأمراض، والذي كان جزءًا من التحقيق الذي تقوده المنظمة في الصين في وقت سابق من هذا العام إن “هذه أول عينة جديدة رأيتها من مجموعة معروفة جيدًا من العلماء الصينيين حول فيروس كورونا المرتبط بسارس في الصين منذ الوباء”.

وأضاف: “هل ستستمر الصين في القيام بهذا النوع من العمل؟ حسنا.. نعم، هذا ما يفعلونه، وليس هذا فقط ، سوف ينشرونه”.

من جهته، وصف ليو بون ليت-مان، من جامعة هونج كونج، هذا العمل البحثي بأنه “خطوة مهمة نحو مساعدة الباحثين على تضييق نطاق المناطق وأنواع الأحياء التي قد تحتوي على فيروسات أقرب”.