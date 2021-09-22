مصحوبة بتساقط برد وسيول.. فرصة لهطول أمطار غزيرة على الباحة

المناطق - الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى إمكانية هطول أمطار على منطقة الباحة، تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة.

وشمل التنبيه، مناطق الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأشار التنبيه، كذلك إلى أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة الجوية، تتضمن نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًّا في مدى الرؤية، وتساقط برد وسيول.

وكان الخبير في شؤون الطقس عادل القازنلي، قد أكّد أنّ اليوم السبت هو بداية دخول كتل هوائية باردة على عدة مناطق بالمملكة، بينها منطقة تبوك ومعظم مدن الشمال.

وأضاف أن الأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة ومناطق الرياض وحائل والقصيم ستتأثر بهذه الكتل خلال اليومين المقبلين.