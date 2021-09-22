احدث الأخبار

مصحوبة بتساقط برد وسيول.. فرصة لهطول أمطار غزيرة على الباحة
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة الاعتداء على فتاة أثناء تواجدها داخل السيارة
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يعزيان محافظ العيدابي بوفاة شقيقه
أبرز المواد
 مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو
أبرز المواد
 رجل أمن يفض تجمع كبير لمقيمين يمنيين احتفلوا باليوم الوطني بطريقة راقية (فيديو)
أبرز المواد
 دولة آسيوية تؤكد خلوها من تسجيل أي إصابة بكورونا.. وتقارير تكشف مفاجأة
أبرز المواد
 سماع دوي انفجار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية
دولي
 “هي لنا دار” وحنا للعدو نار
منطقة الرياض
 حسابات الصدارة والمربع.. الفتح يتحدى الحزم والرائد يصطدم بالفصيلي في الدوري
أبرز المواد
 توفيت الزوجة فلحق بها الزوج.. كورونا ينهي قصة حب دامت 40 عامًا في مصر
أبرز المواد
 دراسة: 10 مشروبات تؤثر على نتائج اختبارات فحص كورونا
أبرز المواد
 قوتها 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة من شمالي العراق
دولي
مصحوبة بتساقط برد وسيول.. فرصة لهطول أمطار غزيرة على الباحة

مصحوبة بتساقط برد وسيول.. فرصة لهطول أمطار غزيرة على الباحة

أبرز المواد
فيديو يوثق لحظة الاعتداء على فتاة أثناء تواجدها داخل السيارة

فيديو يوثق لحظة الاعتداء على فتاة أثناء تواجدها داخل السيارة

أبرز المواد
أمير جازان ونائبه يعزيان محافظ العيدابي بوفاة شقيقه

أمير جازان ونائبه يعزيان محافظ العيدابي بوفاة شقيقه

أبرز المواد
مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

أبرز المواد

مصحوبة بتساقط برد وسيول.. فرصة لهطول أمطار غزيرة على الباحة

مصحوبة بتساقط برد وسيول.. فرصة لهطول أمطار غزيرة على الباحة
أمطار على الباحة
http://almnatiq.net/?p=1035432
المناطق - الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى إمكانية هطول أمطار على منطقة الباحة، تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة.

وشمل التنبيه، مناطق الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأشار التنبيه، كذلك إلى أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة الجوية، تتضمن نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًّا في مدى الرؤية، وتساقط برد وسيول.

وكان الخبير في شؤون الطقس عادل القازنلي، قد أكّد أنّ اليوم السبت هو بداية دخول كتل هوائية باردة على عدة مناطق بالمملكة، بينها منطقة تبوك ومعظم مدن الشمال.

وأضاف أن الأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة ومناطق الرياض وحائل والقصيم ستتأثر بهذه الكتل خلال اليومين المقبلين.

روابط ذات صلة

طقس الخميس.. أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق في المملكة

طقس الخميس.. أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق في المملكة
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
“الأرصاد”: معظم مناطق المملكة لا تشهد فصلي الخريف والربيع

“الأرصاد”: معظم مناطق المملكة لا تشهد فصلي الخريف والربيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*