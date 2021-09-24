“لا يسمح بإعادتها إلى صالحة”.. إدارة المرور توضح شروط إسقاط المركبة

المناطق - الرياض:

حدّدت الإدارة العامة للمرور، الشروط اللازمة في حال رغبة مالك المركبة بإسقاطها.

وقالت إدارة المرور، إنه يُشترط أن تكون رخصة السير سارية الصلاحية، مع تسديد جميع الرسوم المستحقة والمتأخرة على المركبة، علمًا بأنه لا يسمح بإعادة المركبة إلى “صالحة” بعد إسقاطها.

وتبلغ قيمة تجديد الاستمارة 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها.

كما أنّ مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف

وإذا رغب مالك المركبة بإسقاطها بعد سحبها من قبل الأمانة، فتتم مراجعة الأمانة لطلب ما يثبت ذلك، ثم زيارة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة اللازمة.