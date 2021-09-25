في عموم المملكة.. ضبط نحو 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

المناطق - الرياض:

حقّقت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، نجاحات أمنية كبيرة.

وأجريت الحملات في كل مناطق المملكة، وذلك للفترة من 9 / 2 / 1443هـ الموافق 16 / 9 / 2021م، حتى 15 / 2 / 1443هـ الموافق 22 / 9 / 2021م.

وأسفرت الحملات عما يلي:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15 ألفًا و693 مخالفًا، منهم 6336 مخالفًا لنظام الإقامة، و7452 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1905مخالفين لنظام العمل

ثانيًّا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 311 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط ستة أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: ضبط 15 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85 ألفًا و9 وافدين مخالفين، منهم (75 ألفًا و14 رجلاً و9995 امرأة.

خامسًا: إحالة 67 ألفًا و641 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3920 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9433 مخالفًا.

يأتي هذا فيما أكّدت وزارة الداخلية أنّ كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وشدّدت على أنّ هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.