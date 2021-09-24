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محمد بن راشد يعلن التشكيل الجديد للحكومة الإماراتية.. ويُطلق منهجية جديدة

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محمد بن راشد يعلن التشكيل الجديد للحكومة الإماراتية.. ويُطلق منهجية جديدة

محمد بن راشد يعلن التشكيل الجديد للحكومة الإماراتية.. ويُطلق منهجية جديدة
محمد بن راشد
http://almnatiq.net/?p=1035447
محررو المناطق:

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، التشكيل الجديد للحكومة.

وضم التشكيل الجديد، تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

كما تقرر تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرًا للعدل، والدكتور عبدالرحمن العور وزيرًا للموارد البشرية والتوطين، ومريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيرًا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.

وصرح بن راشد، بأنه سيتم إتباع منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عامًا المقبلة، وقال: “المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة رؤية الإمارات 2021 والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة”.

وأشار إلى أنّ الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرًا حكوميًّا واقتصاديًّا وتقنيًّا، وتابع: “ندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة”.

وصرّح بن راشد: “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها.. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها”.

ولفت إلى أنّ الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.

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