بـ”لغة الإشارة”.. الفيصل يتحدث مع موظفي إمارة مكة من فئة الصم (فيديو)

المناطق - مكة المكرمة

عرضت فضائية “الإخبارية”، لقطات للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وهو يتحدث بـ”لغة الإشارة” مع موظفي إمارة منطقة مكة من فئة الصم.

وأظهرت اللقطات، الأمير خالد الفيصل، وهو يتحدث مع الموظفين عبر لغة الإشارة، قبل أن ينهض لمبادلتهم التحية في ختام الحديث.

وكان الأمير خالد الفيصل، قد استقبل أمس الأول الخميس، في مقر الإمارة بجدة، عددًا من موظفي الإمارة من فئة الصم والذين قدموا التهنئة بمناسبة ‎اليوم الوطني بلغة الإشارة.