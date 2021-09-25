بـ”لغة الإشارة”.. الفيصل يتحدث مع موظفي إمارة مكة من فئة الصم (فيديو)

عرضت فضائية “الإخبارية”، لقطات للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وهو يتحدث بـ”لغة الإشارة” مع موظفي إمارة منطقة مكة من فئة الصم.
وأظهرت اللقطات، الأمير خالد الفيصل، وهو يتحدث مع الموظفين عبر لغة الإشارة، قبل أن ينهض لمبادلتهم التحية في ختام الحديث.
وكان الأمير خالد الفيصل، قد استقبل أمس الأول الخميس، في مقر الإمارة بجدة، عددًا من موظفي الإمارة من فئة الصم والذين قدموا التهنئة بمناسبة اليوم الوطني بلغة الإشارة.
فيديو | الأمير خالد الفيصل يتحدث بلغة الإشارة مع موظفي إمارة منطقة مكة من فئة الصم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/92xS6him2U
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2021
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