مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 سبتمبر

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استكمالًا لانطلاق الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين التي بدأت يوم الخميس 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري

مواعيد مباريات الدوري السعودي

يقابل نادى الفتح نظيره نادي الحزم اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعه 6:15 مساء

يذكر أن نادي الفتح يحتل المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط بينما يتخلف نادي الحزم برصيد 5 نقاط في المركز الحادي عشر

يليها مباراه أخرى في الدوري السعودي بين الرائد والفيصلي في تمام الساعه 8:25 مساء

ويتصدر نادي الرائد المركز الخامس بالدوري برصيد 10 نقاط منافسًا نادي الفيحاء بينما يحل نادي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 7 نقاط

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

في نفس اليوم السبت تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي حيث تقام سبع مباريات حيث :

1- يقابل تشيلسي نظيره مانشستر سيتي فى تمام الساعه 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية:

يتصدر نادي تشيلسي الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بينما يأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط

2- يقابل مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا فى تمام الساعه 2:30 مساءًا بتوقيت السعودية:

يحل نادي مانشستر يونايتد في المركز الثالث في الدوري برصيد 13 نقطه حيث يتنافس معه نادي ليفربول ونادي تشيلسي في الصداره وجميعهم برصيد 13 نقطة بينما يأتي نادي أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط

3- يقابل واتفورد نظيره نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعه 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية:

يحل نادي واتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط مقابل نظيره نادي نيوكاسل يونايتد برصيد نقطتين في نهاية قائمة الدوري الإنجليزي

4- يقابل ليستر سيتي نظيره بيرنلي فى تمام الساعه 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية:

يحل نادي ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط بينما يأتي نادي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة

5-يقابل إيفرتون نظيره نوريتش سيتي فى تمام الساعه 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية:

يحل نادي إيفرتون في المركز السادس برصيد 10 نقاط منافسا لنادي المان سيتي بينما ياتي نادي نوريتش سيتي في ذيل قائمه الدوري الانجليزي في المركز العشرين

6- يقابل ليدز يونايتد نظيره وست هام فى تمام الساعه 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية:

يحل نادي ليدز يونايتد في المركز السابع عشر في الدوري برصيد ثلاث نقاط مقابلًا لنظيره نادي وست هام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط

7- يقابل ليفربول نظيره برينتفورد فى تمام الساعه 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية

يحل نادي ليفربول في المركز الثاني منافسًا لنظيره نادي تشيلسي ونادي مانشستر يونايتد في صداره الدوري برصيد 13 نقطه مقابلًا لنظيره نادي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط