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التطعيم دون مواعيد مسبقة.. خدمة جديدة لتسهيل الحصول على لقاح كورونا في ينبع

التطعيم دون مواعيد مسبقة.. خدمة جديدة لتسهيل الحصول على لقاح كورونا في ينبع
http://almnatiq.net/?p=1035463
المناطق - المدينة المنورة

وفّر القطاع الصحي في محافظة ينبع، لقاح فيروس كورونا المستجد، في المراكز الخارجية الأولية التي يبعد بعضها عن المحافظة أكثر من 100 كيلو متر، دون مواعيد مسبقة.

وأكّدت “صحة ينبع”، توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين تحت إشراف كادر صحي وطبي من وزارة الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة وبدون مواعيد مسبقة.

تبدأ هذه الخدمة غدًا الأحد، بمركز صحي النجف ومركز صحي النباه والشرجة وجبل رضوى والفقعلي وعدان.

تستهدف هذه الخطوة، التيسير على المواطنين والمقيمين والتخفيف من مشقّة السفر لمستحقّي الحصول على اللقاح؛ بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم.

وتسرّع المملكة من وتيرة التلقيح ضد كورونا، بهدف تعزيز مناعة المجتمع، وتحقيق الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

تحقيقًا لذلك، بدأت وزارة الصحة، منذ عدة أشهر، تنفيذ الحملة الوطنية للقاحات، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بالمجان، في سبيل القضاء على الوباء ومكافحة تفشي الفيروس.

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