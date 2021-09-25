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نموذج استثماري فريد.. انطلاق مهرجان الشرقية الترفيهي تزامنًا مع اليوم الوطني

نموذج استثماري فريد.. انطلاق مهرجان الشرقية الترفيهي تزامنًا مع اليوم الوطني

المنطقة الشرقية

نموذج استثماري فريد.. انطلاق مهرجان الشرقية الترفيهي تزامنًا مع اليوم الوطني

نموذج استثماري فريد.. انطلاق مهرجان الشرقية الترفيهي تزامنًا مع اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1035465
المناطق - المنطقة الشرقية

انطلقت فعاليات وبرامج المهرجان الترفيهي، في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، والذي يتم تنظيمه تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 91 عبر الشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية وأحد المستثمرين الخليجيين من دولة عُمان الشقيقة.

دشّن المهرجان، الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بنموذج استثماري فريد، بما يواكب رؤية 2030 ودعم كفاءة الإنفاق، حيث يعتبر المهرجان الأكبر بالشرقية، ويتميز باعتماد النموذج الاستثماري في التعاقد مع المنظم.

كما يعزّز المهرجان من جهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف، ويراعي الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي ووسائل السلامة.

ويشتمل المهرجان على مجموعة من الفعاليات والأنشطة كجناح الأسر المنتجة الذي يحتضن منتجات الأسر المنتجة وركن (بسطة) الذي يعزز من جهود الأمانة في توفير مواقع للباعة الجائلين ومواقع مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وكذلك مسرح كبير للفعاليات واستعراض الفنون الشعبية والهوايات والعروض المسرحية المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية المتنوعة، وكذلك أركان المطاعم والمقاهي والجلسات التي يتزين بها كورنيش الدمام.

وهناك أيضا عدة أركان مخصصة للأطفال من الألعاب المطاطية والحركية، حيث تم وضع اشكال جمالية ومجسمات تعكس الهوية الخليجية للمهرجان.

وحرص المنظم على التجديد والتنشيط بالمهرجان من خلال استضافة عدة عروض من السيرك والألعاب المختلفة طوال فترة المهرجان لضمان تجربة فريدة من نوعها للزوار والمتنزهين.

من جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إنه بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية ونائبه وبمتابعة من وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، سعت الأمانة لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عبر إشراك القطاع الخاص وترجمة رؤية المملكة 2030 في دعم المستثمرين من الخليج ورفع جاذبية الاستثمار البلدي.

وأضاف أن هذا المهرجان يأتي بنموذج استثماري بالشراكة مع مستثمر خليجي من دولة عمان الشقيقة، حيث يساهم في توفير وظائف للشباب والشابات والأسر المنتجة وينشط من الحراك الاقتصادي بالمنطقة.

بدوره، صرّح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان العرادي، بأنّ هذا المهرجان يعتبر نموذجًا أوليًّا وتجربة لإطلاق العديد من الفعاليات والمهرجانات بنموذج استثماري عبر خاصية التأجير المؤقت، وذلك من خلال منصة الاستثمار البلدي (فرص) وسيتم طرح العديد من المواقع لإقامة الفعاليات والمهرجانات بهدف دعم الأنشطة السياحية والترفيهية بالمنطقة وخلق فرص وظيفية للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة.

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