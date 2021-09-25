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هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تشارك في احتفالات اليوم الوطني (صور)

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هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تشارك في احتفالات اليوم الوطني (صور)

هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تشارك في احتفالات اليوم الوطني (صور)
http://almnatiq.net/?p=1035467
المناطق - الباحة

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة، في احتفالات اليوم الوطني الحادي والتسعين تحت شعار “هي لنا دار”.

وشملت مشاركة الهيئة، تجهيز مبناها بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تعبر عن الولاء والمواطنة، كما ركزت على تواجدها ميدانيًّا وتوعويًّا بشكل فاعل.

ووزع رئيس ومنسوبو الهيئة الورود والبطاقات التي تحتوي شعارات اليوم الوطني وعبارات الابتهاج والفخر بالانتماء للوطن والتلاحم مع قيادته الرشيدة.

كما نُشِر المحتوى التوعوي والوقائي للرئاسة العامة في تعزيز الهوية الوطنية والتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية، وذلك في المتنزهات والطرق وأماكن الاحتفالات.

من جانبه، قال مدير عام فرع منطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي، إنّ مشاركة الهيئة تأتي انطلاقًا من الواجب الوطني، وتنفيذًا لخطة الفرع في هذه المناسبة الوطنية الغالية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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