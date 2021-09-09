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الجمارك: الشحنات الشخصية دون 1000 ريال تُعفى من الرسوم الجمركية

الجمارك: الشحنات الشخصية دون 1000 ريال تُعفى من الرسوم الجمركية

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الجمارك: الشحنات الشخصية دون 1000 ريال تُعفى من الرسوم الجمركية

الجمارك: الشحنات الشخصية دون 1000 ريال تُعفى من الرسوم الجمركية
الزكاة والضريبة والجمارك
http://almnatiq.net/?p=1035477
محررو المناطق:

كشفت الزكاة والضريبة والجمارك، أن الشحنات الشخصية دون 1000 ريال معفية من الرسوم الجمركية، مؤكدًة في الوقت نفسه على إلزام الناقل بالتخليص الجمركي والشحن وتزويد العميل بالبيان الجمركي.

وأكدت أن النسبة الموحدة التي يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة تبلغ 15% على جميع الواردات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.

وأكدت أن عملية التخليص الجمركي والشحن مسؤولية الناقل، وعلى العميل التواصل مع الناقل لاستكمال إجراءات فسح الشحنة، حيث يتم إنشاء أو إعداد البيان الجمركي وإرفاق المستندات من قبل المخلص الجمركي الخاص بالناقل.

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، أن الناقل ملزم بتزويد العميل بصورة من البيان الجمركي الذي يوضح جميع الرسوم والضرائب التي تم فرضها، ويتم التواصل مع الناقل للحصول على صورة من البيان الجمركي، وفي حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة من الناقل أو رفضه تزويد العميل بصورة البيان الجمركي الفعلي فيمكن رفع شكوى لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص.

 

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