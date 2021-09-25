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متحدث الأرصاد يحذر من الانجراف وراء “خبراء الطقس”.. ويوضح السبب (فيديو)

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متحدث الأرصاد يحذر من الانجراف وراء “خبراء الطقس”.. ويوضح السبب (فيديو)

متحدث الأرصاد يحذر من الانجراف وراء “خبراء الطقس”.. ويوضح السبب (فيديو)
هيئة الأرصاد وحماية البيئة
http://almnatiq.net/?p=1035480
محررو المناطق:

حذّر حسين القحطاني الناطق باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، من الانجراف وراء من يُسمون “خبراء الطقس”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، اليوم السبت، وذلك ردًا على سؤاله عن نشاط الأنفلونزا الموسمية في الوقت الحالي وعلاقتها بحالة الطقس.

وقال المتحدث: “أدعو الجميع لعدم الانجراف وراء المعلومات التي تصدر ممن يُطلق عليهم خبراء أو غيرهم.. هذه المعلومات معنية بالصحة، وبالتالي لابد أن تصدر عن الجهة المعنية وهي وزارة الصحة”.

وأضاف أنّ وزارة الصحة هي المعنية بالتنبيه وتوعية المجتمع بأي حالة مصاحبة لأجواء الطقس.

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