قصصٌ مؤثرة تُحكى في صمت.. تطبيق “إشارة” لعون فئة الصم في المملكة (فيديو)

المناطق - الرياض

عرضت شاشة “الإخبارية”، تقريرًا عن تطبيق “إشارة” الذي يمد يد العون لفئة الصم ويعمل على تلبية احتياجات منتسبي هذه الفئة.

يتلقى مركز الاتصال المرئي الذي أصدر التطبيق، اتصالات بشكل يومي، من قِبل مواطنين يتعاملون مع أشخاص من فئة الصم وغير قادرين على التواصل معهم.

وعلى الرغم من أن نسبة الصم في المملكة تمثّل 1.04%، إلا أن هذه الفئة – القليلة عددًا – لم ينسها الوطن.

يعج المركز، بالكثير من القصص المؤثرة، بينها مثلًا اتصال من طبيب يريد إقناع شخص أصم بأنه سيتم بتر قدمه، وقد نجحت موظفة التطبيق في إقناعه.

قصة أخرى رواها مدير المركز فيصل السجيمي، الذي تلقّى اتصالًا في الواحدة فجرًا، من شخص يطلب تعلم الطلاق بـ”لغة الإشارة”، لكنه نجح في إقناعه بعدم الطلاق.