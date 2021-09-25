احدث الأخبار

المعارضة الإيرانية تعلن بدء إضراب واحتجاج لعمال مشروع مصفاة آبادان
أبرز المواد
 متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب
أبرز المواد
 مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 سبتمبر
أبرز المواد
 لأول مرة منذ أشهر.. الصحة تعلن انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 قصصٌ مؤثرة تُحكى في صمت.. تطبيق “إشارة” لعون فئة الصم في المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكولومبية تعزيز التعاون
أبرز المواد
 “الحياة الفطرية” تصدر تراخيص طرح الصقور.. وهذه الضوابط والمعايير
أبرز المواد
 للرجال والنساء.. وزارة الموارد البشرية تعلن عن 74 وظيفة متنوعة
وظائف
 بعد يومين.. جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف الذكية لهذا السبب
أبرز المواد
 الجمارك: الشحنات الشخصية دون 1000 ريال تُعفى من الرسوم الجمركية
أبرز المواد
 متحدث الأرصاد يحذر من الانجراف وراء “خبراء الطقس”.. ويوضح السبب (فيديو)
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تشارك في احتفالات اليوم الوطني (صور)
محليات
المعارضة الإيرانية تعلن بدء إضراب واحتجاج لعمال مشروع مصفاة آبادان

المعارضة الإيرانية تعلن بدء إضراب واحتجاج لعمال مشروع مصفاة آبادان

أبرز المواد
متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب

متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب

أبرز المواد
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 سبتمبر

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 سبتمبر

أبرز المواد
لأول مرة منذ أشهر.. الصحة تعلن انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة

لأول مرة منذ أشهر.. الصحة تعلن انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة

أبرز المواد

قصصٌ مؤثرة تُحكى في صمت.. تطبيق “إشارة” لعون فئة الصم في المملكة (فيديو)

قصصٌ مؤثرة تُحكى في صمت.. تطبيق “إشارة” لعون فئة الصم في المملكة (فيديو)
برنامج الإشارة
http://almnatiq.net/?p=1035483
المناطق - الرياض

عرضت شاشة “الإخبارية”، تقريرًا عن تطبيق “إشارة” الذي يمد يد العون لفئة الصم ويعمل على تلبية احتياجات منتسبي هذه الفئة.

يتلقى مركز الاتصال المرئي الذي أصدر التطبيق، اتصالات بشكل يومي، من قِبل مواطنين يتعاملون مع أشخاص من فئة الصم وغير قادرين على التواصل معهم.

وعلى الرغم من أن نسبة الصم في المملكة تمثّل 1.04%، إلا أن هذه الفئة – القليلة عددًا – لم ينسها الوطن.

يعج المركز، بالكثير من القصص المؤثرة، بينها مثلًا اتصال من طبيب يريد إقناع شخص أصم بأنه سيتم بتر قدمه، وقد نجحت موظفة التطبيق في إقناعه.

قصة أخرى رواها مدير المركز فيصل السجيمي، الذي تلقّى اتصالًا في الواحدة فجرًا، من شخص يطلب تعلم الطلاق بـ”لغة الإشارة”، لكنه نجح في إقناعه بعدم الطلاق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*