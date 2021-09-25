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حملات التحصين تؤتي ثمارها.. كورونا يترنح في المملكة

حملات التحصين تؤتي ثمارها.. كورونا يترنح في المملكة
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محررو المناطق

باتت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الممكلة، تؤتي ثمارها بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات اليومية، إذ ذكرت الصحة أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

 

وكشفت وزارة الصحة منذ قليل،  عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة. وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 50 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,892 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,882، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,694 حالة.

 

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546843 حالة.

 

وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر ،أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535842 حالة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8688 حالة.

 

وتكشف إحصائيات وزارة الصحة انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية، إذ سجلت في 11 سبتمبر الماضي 83 حالة إصابة جديدة، وأيضا تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي حينها إلى 8617 حالة وفاة.

 

وفي منتصف شهر سبتمبر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما لفتت إلى تسجيل 70 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 535 ألفا و260.

 

في غضون ذلك، أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية.

 

ولفت العالي، إلى أن متحور “دلتا” هو السائد عالميا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

 

يأتي هذا في وقت أوضحت فيه وزارة الصحة فوائد الجرعة الثاني للقاح كورونا، وقدراتها الكبيرة التي تصل 95 % في خفض احتمالية الإصابة بالفيروس، وتقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، إضافة إلى تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

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