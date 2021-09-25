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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكولومبية تعزيز التعاون

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكولومبية تعزيز التعاون
http://almnatiq.net/?p=1035502
المناطق - الرياض:

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم السبت، نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عُقد اللقاء، بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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