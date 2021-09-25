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مختص بالسيارات يكشف كارثة تقوم بها شركات التأمين بالمملكة

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مختص بالسيارات يكشف كارثة تقوم بها شركات التأمين بالمملكة

مختص بالسيارات يكشف كارثة تقوم بها شركات التأمين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1035523
محررو المناطق:

كشف أحمد الحربي، المختص في قطاع السيارات، أن هناك شركات تأمين تبيع السيارات التالفة ليُعاد بيعها بغش في الأسواق.

وقال الحربي، في تصريحات متلفزة، إن السيارة التالفة غالبا تكون بعد حادث مرورري أو كوارث طبيعية، مثل السيول أو الأمطار أو الحريق، مشيرا إلى أن السيارة تصنف على أنها تالفة في حالتين.

وأضاف: الحالة الأولى، إما لارتفاع كلفة إصلاحها، وبالتالي هي تالفة لأن كلفة إصلاحها عالية على شركات التأمين، والحالة الثانية، لأنه فعليا لا يمكن إصلاحها فهي خطر على السلامة المرورية.

وتابع: للاسف شركات التأمين تجمع السيارات هذه وتبيعها، ومن حقها قانونا إنها تبيعها، لكن هي تبيعها لأشخاص يعيدون إصلاحها بطريقة سيئة جدا، ومن ثم إعادة بيعها في الأسواق، وهذا يعتبر كارثة ويتسبب في الحوادث المميتة.

 

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