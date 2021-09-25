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لأول مرة منذ أشهر.. الصحة تعلن انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة

لأول مرة منذ أشهر.. الصحة تعلن انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1035524
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 50 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,892 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,882، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,694 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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